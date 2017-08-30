МИД назвал похищение в Киеве российской журналистки целенаправленной провокацией

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Похищение в Киеве российской журналистки и ее принудительная депортация является целенаправленной провокацией украинских властей. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД России.
"Похищение в Киеве 30 августа журналистки Первого канала Анны Курбатовой и ее принудительная депортация в Россию - это явно не случайный инцидент, а целенаправленная провокация, инициированная украинскими силовиками и национал-радикалами, - отметили в дипведомстве. - Накануне персональные данные Анны Курбатовой были размещены на пресловутом сайте "Миротворец", курируемом МВД Украины".
Как сообщили в министерстве, по линии посольства РФ в Киеве предприняты все необходимые меры для прояснения ситуации вокруг российской журналистки, защиты ее прав и интересов. В МИД Украины и правоохранительные органы направлены официальные ноты и обращения. Запрошена соответствующая информация и в посольстве Украины в Москве.
"К творящимся безобразиям на Украине по отношению к журналистам привлекаем внимание международных правозащитных организаций, других структур, призванных отстаивать свободу и независимость СМИ, - подчеркивается в комментарии. - Надеемся на их соответствующую реакцию и практические шаги в отношении бесчинства киевских властей".