РФ призывает объективно расследовать удар саудовских ВВС по жилому объекту в Йемене

МОСКВА, 31 августа./ТАСС/. Россия рассчитывает на объективное расследование удара арабской коалиции 25 августа по одному из жилых объектов в йеменской столице Сане. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обстановка в Йемене остается крайне сложной. Третий год не прекращается кровопролитный конфликт, расширяется зона боевых действий, которые ведутся в центре, на юго-западе Йемена и в северных областях, - сказала она. - Это негативно сказывается на стремительно ухудшающейся социально-экономической ситуации в стране. Вызывает возмущение высокая интенсивность авиаударов арабской коалиции по городам и населенным пунктам, от которых страдают мирные жители".

Захарова напомнила, что 25 августа в результате очередной технической ошибки подвергся бомбардировке один из жилых объектов на юге Саны: "По сведениям ООН, это привело к гибели свыше 30 гражданских лиц".

"Рассчитываем, что начатое расследование будет объективным, эффективным и поможет избежать жертв среди мирного населения Йемена, - подчеркнула дипломат. - В Москве исходят из безальтернативности скорейшего прекращения насилия в стране, разрешения всех накопившихся проблем за столом переговоров под эгидой ООН в рамках широкого национального диалога на основе учета интересов всех йеменцев без исключения".

"Считаем необходимым безусловное соблюдения норм международного гуманитарного права, беспрепятственно обеспечить доставку гуманитарных грузов во все районы Йемена, - сказала Захарова. - Мы будем и далее содействовать этим усилиям".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.