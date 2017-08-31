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Источник: генконсульство РФ в Сан-Франциско пока не комментирует требование Госдепа

Политика
31 августа, 19:41 дата обновления: 31 августа, 20:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, августа. /ТАСС

В четверг Госдеп потребовал закрыть три дипломатических объекта на американской территории

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, которое Госдепартамент в четверг потребовал закрыть, пока не комментирует ситуацию.

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"Ситуация уточняется", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС дипломатический источник.

Ранее в четверг США потребовали от правительства России закрыть три дипломатических объекта на американской территории, обосновав такой шаг якобы стремлением к восстановлению дипломатического баланса. Об этом говорится в обнародованном письменном заявлении руководителя пресс- службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

В нем говорится, что Вашингтон требует от "российского правительства закрыть свое генконсульство в Сан-Франциско", один из отделов посольства в Вашингтоне, а также один из отделов консульства в Нью-Йорке. "Прекратить работу [объектов] необходимо к 2 сентября", - подчеркивается в заявлении.

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