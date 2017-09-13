Посольство РФ: последние решения Вашингтона приведут к ухудшению отношений с Москвой

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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Требование американской администрации закрыть российские генконсульство в Сан-Франциско и два дипломатических объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке - это "очередной виток спирали дипломатических выпадов", что не только осложнит отношения РФ и США, но также создаст проблемы для простых людей. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, размещенном в пятницу на сайте дипмиссии.
"Рассматриваем предпринятый администрацией США шаг как недружественный. К сожалению, это очередной виток спирали дипломатических выпадов друг против друга. Он ведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений", - указывается в документе.
В посольстве отмечают, что эти решения американских властей "создают проблемы для простых людей" и вредят экономическому сотрудничеству двух государств. В целом это "не отвечает общим интересам России и США", подчеркивается в заявлении.
Как указали в посольстве, российская сторона не намерена "скатываться к истерии" и сохраняет надежду на нормализацию отношений двух стран. "По-прежнему рассчитываем, что заявленный американским руководством настрой на нормализацию двусторонних отношений, контактов в итоге будет реализован. Со своей стороны не собираемся скатываться к истерии и краю конфронтации. Будем продолжать работать на благо двух стран", - говорится в документе.