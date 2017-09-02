Клинцевич считает, что планы Трампа по реформе ООН больше похожи на диктат

Федерации бокса России и Германии подписали соглашение о сотрудничествеСпорт 2 сентября, 12:58
Источник: в Балашихе во время показательных полетов упал самолет Ан-2Происшествия 2 сентября, 12:44
Шляхтин: Шубенков и Ласицкене победами в Брюсселе поставили красивую точку в сезонеСпорт 2 сентября, 12:43
Ионов заявил, что тренер Кучук стал одним из факторов его перехода в "Ростов"Спорт 2 сентября, 12:42
Дворкович признал возможным обнулить НДС на региональных авиарейсахЭкономика и бизнес 2 сентября, 12:35
Третья практика Гран-при Италии началась с 45-минутной задержкой из-за дождяСпорт 2 сентября, 12:29
На Украине задержали брата Саакашвили и готовят к депортацииМеждународная панорама 2 сентября, 12:20
Боксер Тищенко заявил о повышенной ответственности перед финалом ЧМСпорт 2 сентября, 12:12
Меркель: Европа должна делать все возможное для улучшения диалога с РФ по безопасностиМеждународная панорама 2 сентября, 12:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что инициатива президента США провести саммит по реформе ООН больше похожа на диктат, чем на предложение обсудить вопрос. Такое мнение сенатор высказал в субботу журналистам.
"Намерение Дональда Трампа обсудить с мировыми лидерами реформу ООН очень похоже на диктат, а не на обсуждение. Не берусь судить, действительно ли назрела сегодня реформа ООН, а если и назрела, то не приведет ли ее проведение к еще большим разногласиям между государствами. Все это, что называется, вопросы другого порядка. Но в любом случае подобным образом такие дела не делаются", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.
Как напомнил сенатор, согласно правилам, устоявшимся в мировой практике, сначала собираются эксперты из разных стран, ищут общие подходы, согласовывают позиции и только после этого - после достижения консенсуса в главном - вопрос выносится на обсуждение первых лиц.
"И при этом, разумеется, не может быть речи о каких-то предварительных условиях вроде декларации из десяти пунктов, подписать которую предлагает Дональд Трамп. Никто не оспаривает право американского президента выступать с громкими инициативами. Но не удивлюсь, если данную инициативу с удивлением воспримут даже ближайшие партеры США по НАТО", - сказал Клинцевич.
Ранее сообщалось, что Трамп предлагает провести 18 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке саммит мировых лидеров по реформе структуры ООН.