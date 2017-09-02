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Клинцевич считает, что планы Трампа по реформе ООН больше похожи на диктат

Политика
2 сентября, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

Сенатор напомнил, что вопрос о реформе организации выносится на обсуждение первых лиц только после анализа международных экспертов

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что инициатива президента США провести саммит по реформе ООН больше похожа на диктат, чем на предложение обсудить вопрос. Такое мнение сенатор высказал в субботу журналистам.

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"Намерение Дональда Трампа обсудить с мировыми лидерами реформу ООН очень похоже на диктат, а не на обсуждение. Не берусь судить, действительно ли назрела сегодня реформа ООН, а если и назрела, то не приведет ли ее проведение к еще большим разногласиям между государствами. Все это, что называется, вопросы другого порядка. Но в любом случае подобным образом такие дела не делаются", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Как напомнил сенатор, согласно правилам, устоявшимся в мировой практике, сначала собираются эксперты из разных стран, ищут общие подходы, согласовывают позиции и только после этого - после достижения консенсуса в главном - вопрос выносится на обсуждение первых лиц.

"И при этом, разумеется, не может быть речи о каких-то предварительных условиях вроде декларации из десяти пунктов, подписать которую предлагает Дональд Трамп. Никто не оспаривает право американского президента выступать с громкими инициативами. Но не удивлюсь, если данную инициативу с удивлением воспримут даже ближайшие партеры США по НАТО", - сказал Клинцевич.

Ранее сообщалось, что Трамп предлагает провести 18 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке саммит мировых лидеров по реформе структуры ООН.

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