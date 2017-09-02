Посол РФ Антонов надеется, что США не пойдут на ограничение его передвижений

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Новый посол России в США Анатолий Антонов надеется, что санкции США не затронут передвижения посла РФ. Об этом он заявил в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

"Думаю, что ограничений серьезных на поездки для посла, наверное, все-таки не будет. Мне хочется верить в то, что до такой степени, хочется сказать до такого маразма все-таки не дойдут российско-американские отношения", - сказал он.

Дипломат отметил, что готов к "токсичной атмосфере", которая образовалась вокруг бывшего посла РФ в США Сергея Кисляка. "Это высококлассный специалист, посвятивший свою жизнь дипломатии с большой буквы. Человек очень порядочный. Это полный бред - обвинять российского посла в том, что он является шпионом", - сказал Антонов.

"Я буду максимально открыт. Надо просто спокойно приехать, освоиться, оглядеться. Я готов к самым жестким вопросам, попыткам уколоть меня. Слава богу, я давно в дипломатии", - заключил он.