Белый дом заявил, что с нетерпением готовится приветствовать нового посла России в США

ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Белый дом не комментирует предстоящее позднее в четверг прибытие в Вашингтон нового посла России в США Анатолия Антонова, но с нетерпением готовится приветствовать его на предстоящей церемонии вручения верительных грамот американскому президенту Дональду Трампу. Об этом заявил корр. ТАСС высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Мы как правило не комментируем прибытие [в Вашингтон каких-то] конкретных послов [других стран]. Но мы с нетерпением готовимся приветствовать его [Антонова] в Белом доме на следующей церемонии вручения верительных грамот", - сказал этот представитель СНБ. Он не уточнил, когда именно состоится очередная церемония вручения верительных грамот главе администрации США новыми иностранными послами, аккредитованными в Вашингтоне.

Антонов меняет в столице США Сергея Кисляка, завершившего командировку 22 июля. Президент России Владимир Путин назначил Антонова послом в США 21 августа, освободив от должности заместителя министра иностранных дел.

Новый руководитель российской дипмиссии в Вашингтоне родился в 1955 году. В 2004-2011 годах возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД России. В феврале 2011 года был назначен заместителем министра обороны России. В Минобороны курировал вопросы международного военного сотрудничества.

В МИД Антонов вернулся в конце декабря 2016 года. На Смоленской площади занимался, в частности, вопросами военно-политической безопасности.