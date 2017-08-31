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Белый дом заявил, что с нетерпением готовится приветствовать нового посла России в США

Международная панорама
31 августа, 19:26 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Не уточняется дата очередной церемонии вручения верительных грамот главе администрации США новыми иностранными послами

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Белый дом не комментирует предстоящее позднее в четверг прибытие в Вашингтон нового посла России в США Анатолия Антонова, но с нетерпением готовится приветствовать его на предстоящей церемонии вручения верительных грамот американскому президенту Дональду Трампу. Об этом заявил корр. ТАСС высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

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Биография посла РФ в США Анатолия Антонова

"Мы как правило не комментируем прибытие [в Вашингтон каких-то] конкретных послов [других стран]. Но мы с нетерпением готовимся приветствовать его [Антонова] в Белом доме на следующей церемонии вручения верительных грамот", - сказал этот представитель СНБ. Он не уточнил, когда именно состоится очередная церемония вручения верительных грамот главе администрации США новыми иностранными послами, аккредитованными в Вашингтоне.

Антонов меняет в столице США Сергея Кисляка, завершившего командировку 22 июля. Президент России Владимир Путин назначил Антонова послом в США 21 августа, освободив от должности заместителя министра иностранных дел.

Новый руководитель российской дипмиссии в Вашингтоне родился в 1955 году. В 2004-2011 годах возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД России. В феврале 2011 года был назначен заместителем министра обороны России. В Минобороны курировал вопросы международного военного сотрудничества.

В МИД Антонов вернулся в конце декабря 2016 года. На Смоленской площади занимался, в частности, вопросами военно-политической безопасности.

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