Рябков: сотрудники спецслужб США до сих пор остаются на территории генконсульства РФ

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Представители спецслужб США до сих пор остаются на территории генконсульства РФ в Сан-Франциско.
Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Оттуда до сих пор доносится шум. Что они там делают, понять нельзя", - сказал он.
Россия не будет спешить с ответом на действия США в отношении своей дипмиссии, но он последует, заявил Рябков.
"Спешить с какими-то ответами мы не будем. Вообще сложно в каких-то ситуациях, когда сталкиваешься с хулиганством, представить себе, какова должна быть реакция", - сказал он.
"Но мы найдем эту реакцию", - подчеркнул Рябков.