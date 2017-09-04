Рябков: сотрудники спецслужб США до сих пор остаются на территории генконсульства РФ

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Представители спецслужб США до сих пор остаются на территории генконсульства РФ в Сан-Франциско.

Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Оттуда до сих пор доносится шум. Что они там делают, понять нельзя", - сказал он.

Россия не будет спешить с ответом на действия США в отношении своей дипмиссии, но он последует, заявил Рябков.

"Спешить с какими-то ответами мы не будем. Вообще сложно в каких-то ситуациях, когда сталкиваешься с хулиганством, представить себе, какова должна быть реакция", - сказал он.

"Но мы найдем эту реакцию", - подчеркнул Рябков.