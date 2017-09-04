Патрушев обсудил с главой управления нацбезопасности Кореи ситуацию вокруг КНДР

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Сеуле с начальником управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном пути политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы на Корейском полуострове.

"[На встрече Николая Патрушева и Чон Ый Ёна] рассмотрены пути политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, обсуждена военно-политическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

Также на встрече обсуждалось двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере безопасности. "Стороны уделили внимание перспективам реализации трехсторонних экономических проектов с участием Российской Федерации, Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республики", - добавили в Совбезе.

Подробно были рассмотрены планы взаимодействия российских и южнокорейских правоохранительных органов и спецслужб в сфере противодействия транснациональной преступности, отмыванию доходов и финансированию терроризма, по вопросам борьбы с международным терроризмом, с нелегальной миграцией и распространением наркотиков.

С российской стороны в консультациях участвовали представители МИД РФ, МВД РФ, Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росфинмониторинга, администрации президента РФ, аппарата Совета безопасности РФ.

В этот же день Патрушев встретился с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва. "Обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня", - сообщили в Совбезе России.