Патрушев прибыл в Сеул для консультаций по вопросам безопасности

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Сеул, где проведет консультации по вопросам безопасности.
"Патрушев прибыл в Сеул для проведения российско-корейских консультаций по вопросам безопасности", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
В сообщении отмечается, что секретаря Совбеза России уже принял президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. "[Их] Беседа состоялась накануне предстоящей во Владивостоке встречи президентов России и Кореи", - уточнили в пресс-службе.
Ранее в Совбезе России сообщали, что 5-6 сентября Патрушев проведет в Токио очередные плановые российско-японские консультации по линии Советов безопасности двух стран.