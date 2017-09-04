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Патрушев прибыл в Сеул для консультаций по вопросам безопасности

Политика
4 сентября, 13:13 UTC+3 МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

В Совбезе РФ пока не уточнили конкретные темы, которые будут обсуждаться в ходе переговоров

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Сеул, где проведет консультации по вопросам безопасности.

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"Патрушев прибыл в Сеул для проведения российско-корейских консультаций по вопросам безопасности", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

В сообщении отмечается, что секретаря Совбеза России уже принял президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. "[Их] Беседа состоялась накануне предстоящей во Владивостоке встречи президентов России и Кореи", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в Совбезе России сообщали, что 5-6 сентября Патрушев проведет в Токио очередные плановые российско-японские консультации по линии Советов безопасности двух стран.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Патрушев, Николай Платонович
Страны
КНДР Япония Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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