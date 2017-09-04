Патрушев прибыл в Сеул для консультаций по вопросам безопасности

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Сеул, где проведет консультации по вопросам безопасности.

"Патрушев прибыл в Сеул для проведения российско-корейских консультаций по вопросам безопасности", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

В сообщении отмечается, что секретаря Совбеза России уже принял президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. "[Их] Беседа состоялась накануне предстоящей во Владивостоке встречи президентов России и Кореи", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в Совбезе России сообщали, что 5-6 сентября Патрушев проведет в Токио очередные плановые российско-японские консультации по линии Советов безопасности двух стран.