ЦИК направит Зюганову материалы проверки по жалобе Рашкина на давление на выборах в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России направит председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову и комиссии Госдумы по этике материалы проверки по обращению депутата Госдумы, руководителя московского горкома КПРФ Валерия Рашкина, который жаловался на административное давление, оказываемое на кандидатов компартии на муниципальных выборах в Москве. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

Она отметила, что у Центризбиркома есть "богатый опыт общения" с обращениями Рашкина. Руководитель избирательной комиссии Москвы Валентин Горбунов по видеосвязи рассказал о проведенной проверке по жалобе Рашкина. По его словам, за всю избирательную кампанию было задержано на срок до 15 минут три кандидата от КПРФ за попытку незаконного размещения агитационных кубов. Также, по данным Горбунова, кандидатами от КПРФ было подано самое большое количество жалоб в суды о снятии с выборов конкурентов.

"Мы, со своей стороны, изучим все материалы, которые здесь есть. Давайте сделаем так: направим все эти материалы руководителю партии Геннадию Зюганову, пусть внутрипартийно они оценят, и в комиссию по этике Государственной думы, поскольку он [Рашкин] депутат Государственной думы", - сказала Памфилова.

Она добавила, что Мосгоризбирком вправе обратиться в суд для привлечения Рашкина к ответственности за клевету.

Московский городской комитет КПРФ заявил 5 сентября о серьезном злоупотреблении административным ресурсом на муниципальных выборах в столице, о давлении на своих кандидатов и о намерении не признавать итоги этих выборов. По данным коммунистов, 14 кандидатов были вынуждены отказаться от участия в выборах из-за давления на работе или угроз бизнесу.