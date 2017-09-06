Кремлю неизвестно о "компромате" на Трампа

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Кремлю ничего неизвестно о якобы имеющемся "компромате" на президента США Дональда Трампа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На просьбу журналистов прокомментировать высказывания директора Института актуальной экономики Никиты Исаева о возможности использовать "компромат" на Трампа при решении проблем дипсобственности представитель Кремля ответил отказом. "Я не смог бы комментировать", - сказал он. Песков напомнил, что "президент свою позицию в отношении возможных ответных мер [на действия США в отношении российской дипсобственности] изложил на пресс-конференции в Китае". "Я не знаю, какой у господина Исаева есть компромат на господина Трампа, но в Кремле об этом неизвестно", - подчеркнул Песков.
На пресс-конференции во вторник президент России Владимир Путин сообщил, что даст поручение МИД обратиться в американский суд из-за изъятия российской дипсобственности в США. "Что касается зданий и сооружений [российской дипмиссии в США], это действительно беспрецедентная вещь. Американская сторона лишила РФ правом пользоваться нашим имуществом. Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала я дам поручение МИД РФ обратиться в суд - посмотрим, как работает хваленная американская судебная система", - сказал российский лидер.