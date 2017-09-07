Причиной высокой явки на досрочное голосование в Барнауле стал дачный сезон

БАРНАУЛ, 7 сентября. /ТАСС/. Главными причинами высокой активности избирателей на досрочном голосовании в Барнауле стали рабочий день для многих структур, которые имеют отношение к избирательному процессу, а также выезды граждан на дачи. Об этом сообщила в четверг журналистам глава избиркома Алтайского края Ирина Акимова.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова обратила внимание на подозрительно высокий процент проголосовавших досрочно на выборах депутатов Барнаульской гордумы и поручила одному из членов комиссии проконтролировать подсчет голосов. По данным ЦИК, в среднем доля проголосовавших досрочно на выборах органов представительной власти 11 региональных столиц составляет 0,2%. В Барнауле же на 6 сентября проголосовали 2,81% избирателей. По словам Памфиловой, ЦИК всегда настороженно относится к ситуациям, когда количество досрочно проголосовавших превысило 1%.

"В день голосования ряд организаций - правоохранительные органы, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, инфраструктура, которая обеспечивает противопожарную, антитеррористическую безопасность, будут задействованы на избирательных участках. Вторая причина - организация быта в течение летне-осеннего периода: это дачи, приусадебное хозяйство. Сегодня многие избиратели об этом говорят", - сказала Акимова, добавив, что член ЦИК Александр Кинев в четверг прибыл в Барнаул.

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Она отметила, что также одна из причин высокого процента - отсутствие системы открепительных удостоверений. На 7 сентября проголосовали уже около 20 тыс. горожан - это около 3,9%. В регионе 13 муниципалитетов перешли порог досрочного голосования в 2%, что связано с уборочной кампанией. К примеру, на округе, к которому относятся Ребрихинский и Павловский районы, уже проголосовали 1 тыс. 484 человека - это 2,7% от общего числа голосующих в тех территориях, и в первую очередь, это люди, которые работают на полях.

В Алтайском крае 10 сентября в Единый день голосования будут избраны 6150 глав и депутатов разных уровней, по десятому округу пройдут повторные выборы в Законодательное собрание региона, будут сформированы новые представительные органы в городах Рубцовск и Яровое.