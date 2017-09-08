Рябков: обращение в суд США по дипсобственности РФ произойдет в ближайшее время

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Обращение в американский суд по ситуации с российской дипсобственностью произойдет в ближайшее время, как поручил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Это произойдет в ближайшее время, - сказал он. - Вопрос достаточно серьезный, нужно хорошо подготовиться, именно этим мы сейчас и занимаемся".

По его словам, в Москве считают, что добиться справедливого решения в процессе будет нелегко. "Мы понимаем, что в этой среде, в этих правовых рамках и такой политической атмосфере, которую создали наши недруги в США за последние годы и месяцы, прийти к нужному, единственно правильному, справедливому судебному решению в нашу пользу будет трудно, - отметил Рябков. - Но тем не менее, это реальный путь и мы будем двигаться по нему".