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Кисляк: у Москвы много вариантов для ответа на действия США в отношении дипобъектов

Политика
7 сентября, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

По словам экс-посла России в США, действия Вашингтона вызывают большую озабоченность из-за зацикленности политического класса на антироссийской линии

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Действия в отношении российских дипломатических объектов вызывают серьезную озабоченность психологическим состоянием США, однако у России много вариантов для ответа на такие шаги Вашингтона. Такое мнение высказал бывший посол РФ в США Сергей Кисляк в интервью газете "Известия".

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"Шаги, которые США уже серийно принимают против России, вызывают большую озабоченность психологическим состоянием страны, зацикленностью политического класса на антироссийской линии, - отметил Кисляк. - Причем у каждого действия есть практическое измерение, в частности закрытие генконсульства в Сан-Франциско". "Теперь сотни тысяч российских граждан, которые волею судеб живут и работают на Западном побережье, теряют возможность комфортного контакта с представителями российского государства", - констатировал он.

По его словам, действия американской стороны - это не столько удар по российским дипломатическим институтам, сколько по интересам россиян.

"Министр [иностранных дел РФ] Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много", - подчеркнул Кисляк.

Состояние "наэлектризованности" надолго

В то же время Сергей Кисляк высказал мнение, что состояние "наэлектризованности" в отношении России у США продлится долго, а преодолевать созданные Вашингтоном трудности даже при хороших условиях будет непросто.

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"Нет, с тем, что конфликт [между РФ и США] нормален, я абсолютно не согласен, - сказал Кисляк, отвечая на соответствующий вопрос. - Если мы посмотрим на потенциал взаимодействия между Россией и США и на этом фоне на вызовы, которые стоят перед нашими странами, то обнаружим, что они во многом пересекаются". По его словам, в числе таких вызовов - угроза терроризма, религиозная нетерпимость, нестабильность в отдельных регионах мира.

"Казалось бы, американцы говорят о необходимости борьбы с терроризмом, мы говорим о необходимости борьбы с терроризмом, - продолжил Кисляк. - Что мешает сесть вместе, как мы предлагали, разработать параллельную или совместную систему мер по борьбе с общим врагом? Но не идут американцы на это".

"Они убеждены, что должны управлять всеми. Вместо того чтобы сесть и вместе выработать единую линию, они пытаются руководить всей планетой. Это одна из характерных трудностей в общении с американцами", - отметил бывший глава российского диппредставительства.

"Будучи в политически перенапряженном, наэлектризованном состоянии, они столько напринимали формальных решений, которые мешают сотрудничеству, что преодолевать их даже в хороших условиях будет очень непросто. Такое их состояние, к сожалению, надолго", - убежден Кисляк. 

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Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
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