Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Доступ россиян на закрытые дипобъекты возможен теперь только с американским эскортом

Международная панорама
8 сентября, 0:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, сентября. /ТАСС

Сотрудник Госдепартамента отметил, что сделанные россиянами видеозаписи досмотра трех дипмиссий сотрудниками спецслужб США представляют собой "пропагандистский фильм другой стороны"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Eric Risberg

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Доступ официальных представителей России на три ее блокированных в США дипломатических объекта возможен теперь только с отдельного разрешения Вашингтона и с американским эскортом. Это подтвердил в четверг журналистам сотрудник Госдепартамента высокого ранга.

Смотрите также
Консульство РФ в Сан-Франциско

"Рейдерский захват": как развивалась ситуация с российской дипсобственностью в США

"В рамках Венской конвенции [о дипломатических сношениях от 1961 года] принимающая сторона решает, может ли собственность использоваться для ведения дипломатической или иной схожей деятельности, и эта возможность теперь снята", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя ситуацию вокруг генерального консульства России в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке. 

"[Но] они владеют [этой] собственностью. Они могут входить туда с разрешения Госдепартамента США и с [американским] эскортом", - продолжил дипломат, говоря о российских должностных лицах. На вопрос о том, охраняют ли в настоящее время власти США эти три объекта зарубежной госсобственности России, он ответить затруднился. "Я в этом сомневаюсь", - признал сотрудник Госдепартамента.

Затронув проблематику осмотра трех российских дипломатических объектов сотрудниками спецслужб США, он заявил: "Это [был] проход, подтверждающий, что дипломатическая деятельность прекращена". "Мы подтверждаем, что они [россияне] ее прекратили", - отметил американский дипломат. При этом он утверждал, что сделанные его российскими коллегами видеозаписи досмотра трех дипмиссий сотрудниками спецслужб США представляют собой "пропагандистский фильм другой стороны".

Смотрите также

Рябков: США выворачивают наизнанку ситуацию с действиями в отношении дипмиссии России

МИД РФ опубликовал видео "осмотра" российского генконсульства в Сан-Франциско

Кисляк: у Москвы много вариантов для ответа на действия США в отношении дипобъектов

"Это [предпринятые американской стороной действия] - то, чем вы [в таких случаях] занимаетесь. Вы совершаете проход, и когда этот процесс завершен, вы подтверждаете [прекращение дипломатической деятельности]. Это не обыск, это проход, призванный подтвердить, что деятельность, которой там прежде занимались, завершается", - добавил представитель Госдепартамента.

По наблюдению корреспондента ТАСС, американская охрана у здания торгпредства РФ в Вашингтоне отсутствует, перед комплексом по-прежнему находится российский флаг. Три означенных объекта перешли под контроль Службы дипломатической безопасности Госдепартамента. Это силовое подразделение американского внешнеполитического ведомства, имеющее в США статус отдельного федерального правоохранительного органа. Оно занимается в том числе обеспечением безопасности шефа американской дипломатии и миссий за рубежом, пресекает случаи мошенничества с паспортами и визами, охраняет в США иностранных должностных лиц высокого ранга.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: Вашингтон не хочет продолжения обмена контрмерами с Москвой
2
Минобороны РФ: модернизированный танк Т-80БВМ готовится к испытаниям
3
Доступ россиян на закрытые дипобъекты возможен теперь только с американским эскортом
4
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
5
Порошенко: на Украине растет спрос на коммунистическую идеологию
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
В России до конца года ужесточат наказание за незаконную перепланировку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама