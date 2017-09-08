Доступ россиян на закрытые дипобъекты возможен теперь только с американским эскортом

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Доступ официальных представителей России на три ее блокированных в США дипломатических объекта возможен теперь только с отдельного разрешения Вашингтона и с американским эскортом. Это подтвердил в четверг журналистам сотрудник Госдепартамента высокого ранга.

"В рамках Венской конвенции [о дипломатических сношениях от 1961 года] принимающая сторона решает, может ли собственность использоваться для ведения дипломатической или иной схожей деятельности, и эта возможность теперь снята", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя ситуацию вокруг генерального консульства России в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке.

"[Но] они владеют [этой] собственностью. Они могут входить туда с разрешения Госдепартамента США и с [американским] эскортом", - продолжил дипломат, говоря о российских должностных лицах. На вопрос о том, охраняют ли в настоящее время власти США эти три объекта зарубежной госсобственности России, он ответить затруднился. "Я в этом сомневаюсь", - признал сотрудник Госдепартамента.

Затронув проблематику осмотра трех российских дипломатических объектов сотрудниками спецслужб США, он заявил: "Это [был] проход, подтверждающий, что дипломатическая деятельность прекращена". "Мы подтверждаем, что они [россияне] ее прекратили", - отметил американский дипломат. При этом он утверждал, что сделанные его российскими коллегами видеозаписи досмотра трех дипмиссий сотрудниками спецслужб США представляют собой "пропагандистский фильм другой стороны".

"Это [предпринятые американской стороной действия] - то, чем вы [в таких случаях] занимаетесь. Вы совершаете проход, и когда этот процесс завершен, вы подтверждаете [прекращение дипломатической деятельности]. Это не обыск, это проход, призванный подтвердить, что деятельность, которой там прежде занимались, завершается", - добавил представитель Госдепартамента.

По наблюдению корреспондента ТАСС, американская охрана у здания торгпредства РФ в Вашингтоне отсутствует, перед комплексом по-прежнему находится российский флаг. Три означенных объекта перешли под контроль Службы дипломатической безопасности Госдепартамента. Это силовое подразделение американского внешнеполитического ведомства, имеющее в США статус отдельного федерального правоохранительного органа. Оно занимается в том числе обеспечением безопасности шефа американской дипломатии и миссий за рубежом, пресекает случаи мошенничества с паспортами и визами, охраняет в США иностранных должностных лиц высокого ранга.