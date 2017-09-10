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Избирательные участки открылись в Томской области

Политика
10 сентября, 4:08 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 10, сентября. /ТАСС

В борьбе за пост главы региона участвуют нынешний врио губернатора Сергей Жвачкин ("Единая Россия"), депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР) и представители партий КПРФ и "Справедливая Россия"

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ТОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Участки для голосования открылись в Томской области, где в этом году впервые за 14 лет прямым голосованием избирают губернатора, сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

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"Всего в Томской области открылось 777 участков, из них 212 в Томске и 565 в других населенных пунктах области", - сказал собеседник агентства.

Кроме главы региона в воскресенье жителям предстоит выбрать трех глав района и глав нескольких поселений. Также пройдут довыборы в областную думу и городские думы Томска и Северска, будут сформированы советы более 100 поселений.

За последние 26 лет в регионе сменились два руководителя: с 1991 года область возглавлял Виктор Кресс, которого в 2012 году сменил Сергей Жвачкин, ныне врио губернатора региона.

Вместе с Сергеем Жвачкиным (выдвинут "Единой Россией") в выборах будут участвовать еще три кандидата: депутат областного парламента Наталья Барышникова (КПРФ), председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) и заведующий отделением Сибирского федерального научно-клинического центра Александр Ростовцев ("Справедливая Россия").

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Темы
КПРФ "Единая Россия" "Справедливая Россия" Единый день голосования Единый день голосования - 2017
Персоны
Кресс, Виктор Мельхиорович Жвачкин, Сергей Анатольевич Диденко, Алексей Николаевич
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