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Врио главы Новгородской области проголосовал в районе, где недавно купил квартиру

Политика
10 сентября, 11:38 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 10, сентября. /ТАСС

Андрей Никитин выразил надежду, что жители проявят свою гражданскую позицию

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин проголосовал на выборах главы региона в районе, где недавно купил квартиру. Об этом он в воскресенье сообщил журналистам после голосования на участке, расположенном в центре по работе с населением микрорайона "Северный".

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"Избиратель Никитин проголосовал за хорошее будущее Новгородской области", - сказал врио главы региона. Никитин выразил надежду, что жители также проявят свою гражданскую позицию, а затем поехал на службу в Софийский собор.

На вопрос журналистов о месте голосования, он сообщил, что недавно купил в этом районе квартиру. "Район хороший, мне нравится", - сказал врио губернатора.

По данным областного избиркома, явка на выборах по состоянию на 10 часов утра составила 3,38%. В зависимости от района проголосовали от 2,1% до 13,04% избирателей.

Жителям Новгородской области предстоит выбрать главу региона из пяти кандидатов: депутат областной думы Ольга Ефимова (КПРФ), депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР), предприниматель Михаил Панов ("Справедливая Россия"), военный пенсионер Николай Захаров от "Патриотов России" и врио губернатора Андрей Никитин от "Единой России". Всего в регионе более 500 тыс. избирателей.

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Никитин, Андрей Сергеевич
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