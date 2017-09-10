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Выборы в Единый день голосования завершились на Сахалине и Курилах

Политика
10 сентября, 12:05 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 10, сентября. /ТАСС

По словам председателя Общественной палаты Сахалинской области Владимира Иконникова, нарушений в проведении выборной кампании зафиксировано не было

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки Сахалинской области в 20:00 местного времени (12:00 мск) завершили работу в Единый день голосования во всех районах региона. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии.

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"На 20:00 местного времени избирательные участки завершили работу. В целом выборы прошли спокойно", - сказала собеседница агентства.

Председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников сообщил ТАСС, что Общественная палата нарушений в проведении выборной кампании не увидела. "Мы посетили более 60 участков в Корсаковском, Анивском, Долинском, Углегорском, Охинском районах, общались по телефону с членами комиссий. Претензий к организации кампании у нас нет", - сказал он.

Иконников сообщил, что члены Общественной палаты отметили низкую агитационную кампанию некоторых кандидатов. "Единицы встречались с населением, рассказывали о себе, своих делах, программе. Получается, приходит человек на участок, получает бюллетень, а там пять человек, из которых он в лучшем случае знает одного-двух. Да и не все партии в предвыборный период были видны", - пояснил он.

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По данным областного избиркома, в Единый день голосования на островах проходили сразу шесть выборных кампаний. Главная - по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва по смешанной избирательной системе: из 28 депутатов 14 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 14 - по одномандатным округам (мажоритарная система). В бюллетени для голосования включены 10 избирательных объединений, 77 кандидатов-одномандатников, 263 кандидата идут по единому избирательному округу. В пяти районах области также проходят выборы депутатов в районные законодательные собрания.

На 18:00 местного времени на выборах депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва проголосовало 89,781 тыс. человек или 23,59% избирателей. В 2012 году явка на это время была 24,02%.

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