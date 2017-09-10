На избирательных участках в Марий Эл наблюдаются очереди

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ЙОШКАР-ОЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Очереди наблюдаются на некоторых избирательных участках в Марий Эл. Об этом сообщил журналистам кандидат на должность главы республики от партии ЛДПР Альберт Федоров.
"После голосования я посетил несколько избирательных участков, все происходит достаточно планомерно, в некоторых участках наблюдаются очереди, работают буфеты, играет музыка. Я думаю, что люди с большим желанием идут на избирательный участок, чтобы отдать свой голос. <…> Думаю, что явка будет выше предполагаемой, в Йошкар-Оле даже думаю, что за 50% перейдет", - сказал он.
По словам члена ЦИК Марий Эл Светланы Блиновой, явка на выборы на 12:00 мск в республике составила 18,6%. "Это немного меньше, чем на аналогичное время на губернаторских выборах 2015 года, тогда было немногим более 20%, но тогда и погода была лучше. Мы ожидаем явки в целом выше, чем по России", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС. ЦИК республики нарушений в ходе выборов не фиксирует.
В единый день голосования 10 сентября в республике проходят досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва по двум одномандатным избирательным округам Козьмодемьянскому и Волжскому.
Центральная избирательная комиссия Марий Эл зарегистрировала четырех кандидатов на должность главы региона. В их числе председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Наталия Глущенко, координатор регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров и председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валентина Злобина, а также временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Александр Евстифеев (от партии "Единая Россия").
Бывший председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев был назначен врио главы республики после отставки бывшего руководителя региона Леонида Маркелова в апреле 2017 года. Позже Маркелов был задержан. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило бывшему руководителю Марий Эл обвинение в получении взятки.