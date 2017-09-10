Явка избирателей на выборах в Свердловской области к 15:00 превышает 26,6%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Свердловской области, где в воскресенье выбирают главу региона, составляет, по состоянию на 15:00 местного времени (13:00 мск), 26,68%, это более чем в полтора раза превышает данные по предыдущим прямым выборам свердловского губернатора в 2003 году. Голосование идет без серьезных нарушений, сообщили в облизбиркоме.

"Средняя явка избирателей на выборах по Свердловской области по состоянию на 15:00 (13:00 мск) составила 26,68%. Явка на это же время на выборах свердловского губернатора в 2003 году составляла 15,57%", - сообщили в облизбиркоме.

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Председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников отметил, что "на активность избирателя могли повлиять фоновые мероприятия". В 20 муниципалитетах региона проходят лотереи в рамках фестиваля "Уральские самоцветы", где разыгрывают автомобили и квартиры.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что Центризбирком России направит письмо организаторам фестиваля "Уральские самоцветы" в Свердловской области, который проходит с 1 августа по 10 сентября, с рекомендациями, как не нарушить избирательное законодательство.

По ее словам, "тут есть такой нюанс, когда, может быть, все по закону, но общественное мнение может воспринимать это как подкуп". Памфилова попросила председателя Свердловского областного избиркома Валерия Чайникова проследить, чтобы в проведении фестиваля ни в коем случае не были задействованы избирательные участки.

"Нельзя отрицать того факта, что фоновые мероприятия влияют на активность избирателя, а, может, у свердловчан возросло чувство гражданской ответственности. При этом, хотелось бы отметить достаточно низкую явку в Екатеринбурге и, как обычно, выше явку в сельской местности", - сказал Чайников.

Без "черных" технологий

По мнению первого замглавы администрации губернатора Свердловской области Вадима Дубичева, "отличительной чертой этой избирательной кампании от всех предыдущих выборов свердловского губернатора является отсутствие активного применения "черных" технологий, которые нарушают избирательное законодательство".

"Если мы вспомним предыдущие года, когда избирался губернатор, там, конечно, было очень много нарушений избирательного законодательства. Эта кампания прошла по принципиально другим правилам, совершенно в другом, новом формате, и одно из отражений этого формата - впервые в Свердловской области проходили теледебаты между всеми кандидатами. Это хорошо отражает дух конструктивного соревнования между кандидатами", - сказал Дубичев корреспонденту ТАСС.

Он также отметил, что в целом выборы в регионе проходят спокойно.

"Если где-то жалобы на нарушения есть, то их чисто статистически намного меньше, чем на предыдущих выборах. При этом, эти жалобы связаны не с выборами губернатора, а с муниципальными выборами. В некоторых муниципалитетах очень жесткая идет конкуренция, там как раз были примеры нарушений, но общий ход кампании удивительно конструктивный во взаимодействии между кандидатами", - добавил собеседник агентства.

По данным облизбиркома, на 14:00 (12:00 мск) зарегистрировано семь обращений о нарушениях избирательного законодательства, по трем материалы переданы для проверки в полицию. "Серьезных нарушений нет, в основном поступают сообщения о нарушениях процедурного характера. Например, мобильная группа выезжала на участок, где якобы от имени одного из кандидатов раздавали пирожки, нарушение не подтвердилось.

"Оперативно с правоохранительными органами отреагировали на жалобу о подвозе избирателей к участку в Богдановиче, нарушений не установлено", - уточнил Чайников.

О выборах

Прямые выборы свердловского губернатора проходят впервые за 14 лет. Свердловская область - рекордсмен по количеству зарегистрированных кандидатов среди регионов РФ, где в сентябре выбирают глав регионов.

"Муниципальный фильтр" прошли и были зарегистрированы шесть претендентов: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").

Кроме того, в Свердловской области 10 сентября избираются депутаты парламентов в 49 муниципальных образованиях, а также главы четырех муниципалитетов, в том числе в Нижнем Тагиле. В регионе работают более 2,5 тыс. избирательных участков, на 40% из них организовано видеонаблюдение с онлайн-трансляцией.

Впервые технологию QR-кодирования результатов протоколов используют на 1,5 тыс. участках, всего установлено более 600 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Впервые в единый день голосования в области работают Ситуационный центр облизбиркома и Центр общественного наблюдения за ходом выборов.