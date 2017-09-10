Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгоризбирком разберется, почему не все абоненты получили СМС о выборах

Политика
10 сентября, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Отмечается, что было разослано 2,5 млн сообщений с приглашением на выборы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мосгоризбирком после выборов намерен разобраться с вопросом об СМС-приглашениях на голосование, которые не дошли до столичных абонентов. Об этом сообщил в воскресенье во время прямого включения с ЦИК председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, отвечая на вопрос о том, почему не все горожане получили СМС-уведомление о выборах 10 сентября.

Смотрите также

Как проголосовать на выборах-2017

"После выборов будем разбираться, сколько СМС дошло, разбираться в конкретных цифрах", - сказал Горбунов.

Он отметил, что было разослано 2,5 млн сообщений с приглашением на выборы.

"А москвичей у нас более 11 млн. Кроме того, зачастую телефоны могут быть оформлены на родственников, знакомых, детей из других регионов", - пояснил Горбунов. Также он отметил, что сейчас не готов предоставить полную информацию о том, сколько сообщений дошло до абонентов. "Тем более пресса писала, что были сбои в работе ряда сотовых операторов", - сказал Горбунов.

Смотрите также

Единый день голосования. Онлайн

Москалькова недовольна недостаточным информированием о муниципальных выборах в Москве

Москвичам разошлют 2,5 млн sms о выборах 10 сентября

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
2
Основной удар урагана "Ирма" придется на город Санкт-Петербург
3
Юлия Латынина покинула Россию
4
FAZ: Меркель вновь заявила, что не признает присоединение Крыма к России
5
Саакашвили отказался пересекать границу Украины на автомобильном КПП и пересел на поезд
6
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
7
Гассиев: боксер Хук не смог выдержать скоростей Усика
Темы дня
Новости партнеров
Реклама