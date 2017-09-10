Мосгоризбирком разберется, почему не все абоненты получили СМС о выборах

"Зенит" сыграл вничью с "Динамо" в матче чемпионата России по футболуСпорт 10 сентября, 15:55
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Уэбер обогнал коня на 60-метровкеСпорт 10 сентября, 15:54
Международный эксперт: российская система сканирования бюллетеней вызывает довериеПолитика 10 сентября, 15:32
Основной удар урагана "Ирма" придется на город Санкт-ПетербургПроисшествия 10 сентября, 15:30
Пассажиропоток МЦК за год работы превысил прогнозируемый на 30%Москва 10 сентября, 15:09
Путин подтвердил готовность РФ помочь Кубе ликвидировать последствия ураганаОбщество 10 сентября, 14:54
Дмитрий Медведев проголосовал на муниципальных выборах в МосквеПолитика 10 сентября, 14:45
Болельщики "Зенита" почтили память героев блокадного Ленинграда стихотворением БерггольцСпорт 10 сентября, 14:28
Температура в Центральной России близка к рекордной, в Татарстане ждут первые заморозкиВ стране 10 сентября, 14:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мосгоризбирком после выборов намерен разобраться с вопросом об СМС-приглашениях на голосование, которые не дошли до столичных абонентов. Об этом сообщил в воскресенье во время прямого включения с ЦИК председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, отвечая на вопрос о том, почему не все горожане получили СМС-уведомление о выборах 10 сентября.
"После выборов будем разбираться, сколько СМС дошло, разбираться в конкретных цифрах", - сказал Горбунов.
Он отметил, что было разослано 2,5 млн сообщений с приглашением на выборы.
"А москвичей у нас более 11 млн. Кроме того, зачастую телефоны могут быть оформлены на родственников, знакомых, детей из других регионов", - пояснил Горбунов. Также он отметил, что сейчас не готов предоставить полную информацию о том, сколько сообщений дошло до абонентов. "Тем более пресса писала, что были сбои в работе ряда сотовых операторов", - сказал Горбунов.