Мосгоризбирком разберется, почему не все абоненты получили СМС о выборах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мосгоризбирком после выборов намерен разобраться с вопросом об СМС-приглашениях на голосование, которые не дошли до столичных абонентов. Об этом сообщил в воскресенье во время прямого включения с ЦИК председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, отвечая на вопрос о том, почему не все горожане получили СМС-уведомление о выборах 10 сентября.

"После выборов будем разбираться, сколько СМС дошло, разбираться в конкретных цифрах", - сказал Горбунов.

Он отметил, что было разослано 2,5 млн сообщений с приглашением на выборы.

"А москвичей у нас более 11 млн. Кроме того, зачастую телефоны могут быть оформлены на родственников, знакомых, детей из других регионов", - пояснил Горбунов. Также он отметил, что сейчас не готов предоставить полную информацию о том, сколько сообщений дошло до абонентов. "Тем более пресса писала, что были сбои в работе ряда сотовых операторов", - сказал Горбунов.