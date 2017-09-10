На выборах в Севастополе и на Кубани проголосовали 25% избирателей

ТАСС, 10 сентября. Явка избирателей на первых в истории выборах губернатора Севастополя, по данным на 15:00 мск, составила 25%. На выборах в Заксобрание Кубани проголосовали также почти четверть избирателей, в парламент Северной Осетии - более 32%.

Выборы в Севастополе и Крыму

В Севастополе, где проходят первые в истории выборы губернатора, явка на 15:00 мск составила 25%. "В целом по городу Севастополю по состоянию на 15:00 активность избирателей - 25,3%. Балаклавский район - 22,7%, Гагаринский -25,5%, Ленинский район - 25,3%, Нахимовский район 26,2%", - рассказал глава городского избиркома Александр Петухов. Он отметил, что каких-либо обращений о нарушениях законодательства на избирательных участках не поступало.

Международные эксперты из Франции Николя Дюик и Тьерри Мариани рассказали ТАСС, что особенностью губернаторских выборов в Севастополе, по их мнению, стало активное участие в голосовании молодых людей, в то время как обычно на выборах видят людей старшего поколения. Дюик подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС, что "выборы совершенно справедливы".

Кроме того, жители Крыма выбирают двух депутатов Госсовета от Войковского района Керчи и Ленинского района. На 15:00 мск проголосовали 17,07% из 113 тыс. избирателей. "Обстановка на всех участках спокойная, все делается в соответствии с нормами, правоохранительные органы обеспечивают порядок. По выборам депутатов Госсовета <...> нарушений не было и нет", - сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

Выборы на Кубани, в Адыгее и Северной Осетии

В Краснодарском крае, где проходят выборы в Законодательное собрание региона, по данным краевого избиркома, явка на уровне выборов в региональный парламент в 2012 году. "Явка (на 15:00) достигает 24%, явка сравнялась с той, которая была в 2012 году (в ходе предыдущих выборов в Заксобрание региона - прим. ТАСС). Очевидно, что городские жители голосуют позже, сельские - раньше. Сельские жители привыкли рано вставать", - рассказал журналистам глава краевой избирательной комиссии Алексей Черненко.

Он отметил, что в единый день голосования краснодарским избиркомом использованы несколько нетипичных для регионов ходов. В частности, избирательный участок открыт на находящемся в море гражданском судне. А со всеми вузами достигнуты договоренности о том, что в понедельник у студентов не будет занятий: это дает возможность молодым людям из разных районов Краснодарского края съездить домой, чтобы проголосовать.

По состоянию на 15:00 мск явка избирателей на участках в Адыгее, где проходят местные выборы, составила 53,5 тыс. человек, в целом проголосовало 22,5% избирателей. В столице республики, где на 14 избирательных участках проходят дополнительные выборы двух депутатов парламента республики по одномандатным округам № 8 и № 13, явка составила 11% (порядка 3,3 тысячи человек), сообщили ТАСС в ЦИК Адыгеи.

В Северной Осетии, избирающей в воскресенье депутатов регионального парламента, явка на 15:00 мск составила 32,34% (более 166,5 тыс. человек). Это выше, чем пять лет назад на выборах в региональный парламент - тогда на 14:00 мск явка составила 26%.

"Самая высокая явка в Алагирском районе - 39%, самая низкая - в Кировском районе (21,6%). Жалоб принципиального характера с избирательных участков на данный момент нет. Более 10 раз мы выезжали на участки по жалобам, но они потом не подтверждались", - сказал председатель Центризбирокма республики Жанна Моргоева.

Торжественные мероприятия проходят по всей республике. Избиратели, которым только исполнилось 18 лет, получили в подарок открытки с подписью Моргоевой. В городе Дигора Дигорского района вместе с праздничным концертом организована выставка рисунков "Я рисую выборы", по городу передвигается буфет с угощениями. Во Владикавказе прошел флешмоб - воспитанники детсада, в котором расположен участок, развернули флаг России, там же прошел и небольшой концерт.

Выборы на Кавказе

В Карачаево-Черкесии в Единый день голосования проходит 51 избирательная кампания, в том числе выборы в гордуму Черкесска. На 15:00 мск в республике проголосовали 38,1% избирателей - это 84,9 тыс. человек, в Черкесске - проголосовали 42,8% избирателей.

"Муниципальные выборы наиболее приближены к людям, и они более эмоционально воспринимаются. По данным наших активистов, на 15:00 мск на избирательных участках республики не зафиксировано никаких серьезных нарушений, а недочеты такие: кого-то не нашли в списках и так далее, они решаются в рабочем порядке в спокойной обстановке. Активность избирателей хорошая", - рассказала ТАСС руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Людмила Каппушева.

В двух поселениях Ставропольского края 10 сентября выбирают глав, в 83 муниципалитетах - депутатов (всего предстоит распределить почти 1,1 тыс. мандатов). Явка на 15:00 мск достигла 22,33%. Заместитель председателя Думы Ставропольского края Виктор Гончаров считает явку избирателей в регионе низкой. По его мнению, явка на выборы должна составлять не менее 50%.

Кандидат политических и юридических наук, преподаватель Северо-Кавказского федерального университета Максим Цапко отметил, что избирательная кампания в Ставропольском крае проходит "по демократичным правилам". "Если посмотреть на то, каким образом позиционировали себя различные кандидаты, то в целом стало больше конкретики, больше критичного взаимного диалога. Но, наблюдая за этой кампанией и за предыдущими, можно отметить, что очень многие кандидаты пренебрегают важнейшим - личным общением с гражданами", - заявил политолог журналистам.

В Чечне проходят выборы депутатов в представительские органы Рошни-Чуйского сельского поселения Урус- Мартановского района и Дуба-Юртовского сельского поселения Шалинского района. На 15:00 мск явка избирателей составила свыше 36%. В Дагестане, где также проходят муниципальные выборы, явка составила 36%. "Это 7,3 тыс. человек. Выборы в республике проходят в штатном режиме, нарушений на данный момент не выявлено", - сообщил ТАСС член республиканского избиркома Самир Абдулхаликов.