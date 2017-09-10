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Саратовский облизбирком опроверг сообщения о новой попытке вброса на выборах главы региона

Политика
10 сентября, 20:48 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 10, сентября. /ТАСС

Проверка проводилась с участием правоохранительных органов

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САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Саратовской области опровергла информацию о попытке еще одного вброса бюллетеней в ходе выборов губернатора региона и депутатов облдумы в Энгельсском районе. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь облизбиркома Татьяна Комольцева.

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Ранее СМИ сообщили, что член участковой комиссии Алексей Бондаренко сообщил о нарушениях на участке №1787 в школе села Подстепное Энгельсского района.

Кроме того, до этого облизбирком сообщал о попытке неизвестного бросить пачку ксерокопий бюллетеней в урну для голосования на другом участке, уже в Энгельсе, бюллетени у него были изъяты, нарушителю удалось скрыться.

"В данном случае проведена проверка председателем ТИК Энгельсского района. Член участковой комиссии с совещательным голосом Алексей Бондаренко заявил, что обнаружил в процессе голосования "карусель" и пачку вброшенных бюллетеней на участке №1787. В ходе проверки установлено, что Бондаренко участковой избирательной комиссией была предоставлена возможность вести наблюдение, сидя непосредственно перед урной, таким образом, какие-либо манипуляции со стороны любого избирателя им были бы немедленно зафиксированы. Вместе с тем, он пояснил председателю ТИК, что не видел самого факта вброса, что само по себе, учитывая его расположение на территории УИК, невозможно", - сказала Комольцева.

Таким образом, продолжила Комольцева, предположение о вбросе было высказано Бондаренко, исходя из перемещений одного из избирателей, который в поисках своего избирательного участка переходил от одного участка к другому в пределах одного здания.

"Проверка проводилась с участием правоохранительных органов, которые также подтвердили, что оснований для признания попытки вброса не было", - подчеркнула Комольцева.

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