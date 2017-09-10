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Чалый передал "черноморский привет" Киеву и Берлину, недовольным статусом Крыма и выборами

Политика
10 сентября, 21:43 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 10, сентября. /ТАСС

Депутат Заксобрания Севастополя рекомендовал украинскому МИД и главе правительства ФРГ заняться более важными для спасения будущего их "не имеющего исторических перспектив государства делами"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. "Народный мэр Севастополя" в период "русской весны", экс-спикер, а ныне депутат Заксобрания города Алексей Чалый передал "черноморский привет" МИДу Украины и канцлеру Германии Ангеле Меркель и пожелания заняться более важными для их государств делами. Так он прокомментировал ТАСС протесты Киева относительно выборов в Крыму и заявления Меркель о статусе полуострова.

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Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз заявила о том, что не признает воссоединение полуострова с РФ. При этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, комментируя ситуацию по Крыму, она вспомнила об истории германского единства и провела параллель между воссоединением полуострова с РФ и историей объединения Германии. Кроме того, в воскресенье МИД Украины выразил протест в связи с проведением в Республике Крым муниципальных выборов, довыборов депутатов Госсовета, а также первых выборов главы Севастополя.

"Украина будет публично страдать по поводу статуса Крыма, пока будет существовать нынешняя украинская власть. Но последняя не вечна. В отличие от государственной принадлежности Севастополя и Крыма", - сказал Чалый.

Он рекомендовал украинскому МИДу и главе правительства ФРГ заняться более важными для спасения будущего их "не имеющего исторических перспектив государства делами".

"Мы же тем временем займем место в первом ряду партера и посмотрим, как это у вас получится. С черноморским приветом Киеву и Берлину в одном флаконе", - заключил Чалый.

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Темы
Ситуация в Крыму Единый день голосования - 2017
Персоны
Меркель, Ангела Чалый, Алексей Михайлович
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