Лавров заявил о дальнейших действиях Москвы в отношении загранучреждений США в России

АММАН, 11 сентября. /ТАСС/. Москва приведет условия, в которых работают загранучреждения России в США и США в России, к полному паритету. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что когда Россия попросила США привести в соответствие их дипломатическое присутствие на российской территории с количеством российских сотрудников в загранучреждениях в США, она проявила добрую волю и "включила в этот потолок всех, кто работает в постпредстве РФ при ООН".

"Мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и приведем эти условия в полное соответствие с паритетом", - подчеркнул Лавров.