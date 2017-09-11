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Лавров заявил о дальнейших действиях Москвы в отношении загранучреждений США в России

Политика
11 сентября, 13:08 UTC+3

По словам главы МИД РФ, условия работы американских загранучреждений в России и российских в Соединенных Штатах будут приведены "в полное соответствие с паритетом"

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Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

АММАН, 11 сентября. /ТАСС/. Москва приведет условия, в которых работают загранучреждения России в США и США в России, к полному паритету. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что когда Россия попросила США привести в соответствие их дипломатическое присутствие на российской территории с количеством российских сотрудников в загранучреждениях в США, она проявила добрую волю и "включила в этот потолок всех, кто работает в постпредстве РФ при ООН".

"Мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и приведем эти условия в полное соответствие с паритетом", - подчеркнул Лавров.

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