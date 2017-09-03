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Госдепартамент подтвердил, что Россия освободила три дипобъекта в США

Международная панорама
3 сентября, 4:29 UTC+3 ТАСС

В американском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что официальные лица уже проинспектировали все три объекта

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© AP Photo/Luis M. Alvarez

ТАСС, 3 сентября. Госдепартамент подтвердил, что Россия освободила генконсульство в Сан-Франциско, а также здания торгового представительства в Вашингтоне и его филиала в Нью-Йорке. Об этом сообщило в субботу агентство AP.

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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что американские официальные лица совершили "обход" указанных трех объектов в присутствии сотрудников российского посольства, отмечает AP. "Эти инспекции были проведены для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту объектов и подтвердить, что российское правительство освободило здания", - приводит агентство слова неназванного представителя Госдепартамента.

AP отмечает, что во внешнеполитическом ведомстве опровергли заявления Москвы, согласно которым, как пишет агентство, американская сторона угрожала "взломать входную дверь" в один из российских дипобъектов, а ФБР проводило "зачистку зданий". По словам представителя Госдепартамента, это не является правдой, сообщает агентство.

Госдепартамент также заявил, что будет контролировать допуск к объектам и выполнять обязательства по обеспечению безопасности зданий и их обслуживанию, пишет агентство.

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При этом дипломатам и членам их семей, проживающим на территории закрываемых объектов, дано "достаточно времени", чтобы собрать свои вещи и выехать, отмечает AP со ссылкой на заявление представителя американского ведомства.

США потребовали от России закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. МИД РФ вызвал в субботу советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри и вручил ему ноту протеста "в связи с намерением американских властей устроить обыск" в торгпредстве в Вашингтоне, "хотя данное здание находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом".

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