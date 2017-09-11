Памфилова отказалась дать оценку явке на выборах в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова не стала комментировать явку избирателей на муниципальных выборах в Москве, которая составила менее 15%.

"Я пока никак не оцениваю, я все, что могла сказать, уже сказала. Мы сейчас соберем всю фактуру, посмотрим все, что будет в нашей компетенции", - сказала она журналистам в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать активность избирателей в столице.

Памфилова добавила, что задача ЦИК "не оценивать явку, а четко ее отображать".

Как сообщил в понедельник Мосгоризбирком, явка на муниципальных выборах составила 14,81%. Это, по данным комиссии, почти в два раза больше, чем на аналогичных выборах в Москве, проводившихся отдельно от региональных и федеральных избирательных кампаний. Явка в Москве на местных выборах больше, чем в некоторых регионах, где проводились выборы регионального уровня, отмечается в сообщении избиркома.

Член ЦИК РФ Александр Клюкин, в свою очередь, отметил, что "явка хорошая". "Я считаю, что это нормальная абсолютно явка, все познается в сравнении. Если брать 2014 год, выборы в Мосгордуму, 21% была явка, и были совмещенные выборы в муниципалитеты, от 7 до 12% явка", - сказал он.

10 сентября в 125 муниципалитетах Москвы прошли выборы депутатов местных советов, всего было распределено 1502 мандата. Первое место по количеству полученных мандатов заняла "Единая Россия" (76%), на втором месте - партия "Яблоко" (11,72%).