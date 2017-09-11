Митрохин рассчитывает пройти муниципальный фильтр в Москве при поддержке единороссов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин намерен участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году и рассчитывает получить голоса муниципальных депутатов от "Единой России" для прохождения так называемого муниципального фильтра.

"Там тоже свои процессы в "Единой России" происходят, там есть много людей, которые нам симпатизируют, среди депутатов, которые от "Единой России" прошли, есть такие, которые готовы лично за меня поставить подпись, я с ними лично беседовал, и они мне это обещали", - сказал Митрохин.

"По итогам этих выборов я еще больше укрепился в намерении выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Москвы", - подчеркнул он.

Политик напомнил, что предварительное решение о его выдвижении на пост мэра уже принято региональным отделением партии. Однако на выдвижение в качестве кандидата на пост мэра столицы рассчитывает и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Его сторонники были выдвинуты "Яблоком" в качестве кандидатов на муниципальных выборах в Москве в этом году. Председатель партии Эмилия Слабунова отметила, что окончательное решение партия примет по итогам некой "конкурентной процедуры".

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что только кандидат от "Единой России" сможет пройти так называемый муниципальный фильтр на предстоящих выборах мэра Москвы в 2018 году, а другие претенденты не смогут участвовать в избирательной кампании без помощи единороссов.

В свою очередь секретарь Генсовета единороссов Сергей Неверов сообщил, что партия готова собрать своих муниципальных депутатов для встреч с кандидатами от оппозиции, чтобы обсудить их программы на будущих выборах мэра Москвы и, возможно, помочь им преодолеть муниципальный фильтр. При этом политик подчеркнул ,что "Единая Россия" не будет императивно указывать депутатам отдавать свои подписи.