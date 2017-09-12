Росгвардия планирует к 2025 году полностью перейти на контрактную службу

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Росгвардия планирует до 2025 года перевести военнослужащих по призыву на контрактную службу. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления кадров Росгвардии Виктор Мацюк.
"В перспективе такие планы имеются, над этим мы работаем с Министерством обороны, с 2025 года все может быть переведено на контрактную службу", - сказал он.