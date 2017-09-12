Дипломаты РФ и США обсудили в Москве ситуацию вокруг КНДР

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов на встрече со спецпредставителем США по политике в отношении КНДР Джозефом Юном во вторник в Москве подчеркнул безальтернативность политико-дипломатического урегулирования на Корейском полуострове. Об этом сообщили в МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями о складывающейся ситуации на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии после очередного ядерного испытания КНДР и принятия Советом Безопасности ООН резолюции 2375", - отметили в российском дипведомстве.
"С российской стороны была подчеркнута безальтернативность решения проблем Корейского полуострова, включая ядерную, единственно возможными политико-дипломатическими средствами, - продолжили в МИД РФ. - Отмечена готовность к совместным усилиям в интересах поиска комплексных подходов к обеспечению безопасности в СВА, в том числе в контексте реализации российско-китайской дорожной карты корейского урегулирования".
В понедельник СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Это решение стало ответом на очередное ядерное испытание, которое КНДР провела в начале сентября.