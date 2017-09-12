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Слуцкий предложил найти санкциям КНДР дипломатические альтернативы

Политика
12 сентября, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам выразил сожаление, что в окончательный текст резолюции ООН не вошли предложения России и Китая

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает практически исчерпанным ресурс санкционного давления на КНДР и призывает продолжать поиск политико-дипломатических путей урегулирования ядерной проблемы в стране.

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"Россия поддержала новую резолюцию Совбеза ООН против КНДР, принятую в ответ на проведенное испытание водородной бомбы, как и все предыдущие санкции. Мы никогда не одобряли самопровозглашенный ядерный статус Пхеньяна и четко осознаем всю угрозу от северокорейской проблемы для региона и всего мира в целом", - сказал он во вторник журналистам.

Но, подчеркнул Слуцкий, "ресурс ограничительных мер в отношении КНДР практически исчерпан и, как сказал президент РФ Владимир Путин, корейцы действительно будут траву есть, но не откажутся от своей ядерной программы". "Поэтому необходимо искать альтернативу санкциям, активизировать политико-дипломатические ресурсы", - отметил глава комитета.

При этом он выразил сожаление, что "в окончательный текст резолюции не вошли предложения России и Китая о "двойном замораживании" - прекращении учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна".

"Сейчас мир как будто вернулся во времена Карибского кризиса 1962 года, и снова возникает опасность атомной войны. Может быть, Вашингтону вместо бряцания оружием и угроз превентивных ударов стоит обратиться к своему же историческому опыту и предоставить как когда-то Кубе гарантии безопасности и ненападения Северной Корее, к которым мог бы присоединиться и Сеул, в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. Считаю, что это стало бы хорошей предпосылкой для возобновления диалога по возвращению к формату шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова", - заключил Слуцкий.

Совбез ООН ранее принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и запрет на поставки в страну газовых конденсатов. Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР нефти и продуктов ее переработки; резолюция уполномочивает страны досматривать в открытом море суда, подозреваемые в нарушении эмбарго, действующего в отношении КНДР.

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Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Страны
США КНДР Китай Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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