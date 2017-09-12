МИД РФ: травля СМИ на Украине несовместима с принципами демократического государства

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Травля представителей СМИ и оппозиционных общественных деятелей на Украине несовместимы с основополагающими принципами демократического государства. Об этом заявили во вторник в МИД РФ, комментируя очередной доклад наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине за период с 16 мая по 15 августа.

Российская сторона разделяет озабоченность наблюдательной миссии "в связи с новым витком законодательных ограничений гражданских и политических свобод в стране", отметили в дипведомстве.

"Согласны с международными экспертами в том, что "охота" на журналистов и травля представителей СМИ и оппозиционных общественных деятелей, уголовное наказание за реализацию ими права на свободу мнения и его свободное выражение, закрытие неугодных властям компаний, включая медийные группы, неготовность обеспечить права меньшинств на мирные собрания несовместимы с основополагающими принципами демократического государства", - подчеркнули в МИД.