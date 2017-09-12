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МИД РФ: травля СМИ на Украине несовместима с принципами демократического государства

Политика
12 сентября, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

В министерстве подчеркнули, что разделяют озабоченность наблюдательной миссии ООН "в связи с новым витком законодательных ограничений гражданских и политических свобод в стране"

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Травля представителей СМИ и оппозиционных общественных деятелей на Украине несовместимы с основополагающими принципами демократического государства. Об этом заявили во вторник в МИД РФ, комментируя очередной доклад наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине за период с 16 мая по 15 августа.

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Российская сторона разделяет озабоченность наблюдательной миссии "в связи с новым витком законодательных ограничений гражданских и политических свобод в стране", отметили в дипведомстве.

"Согласны с международными экспертами в том, что "охота" на журналистов и травля представителей СМИ и оппозиционных общественных деятелей, уголовное наказание за реализацию ими права на свободу мнения и его свободное выражение, закрытие неугодных властям компаний, включая медийные группы, неготовность обеспечить права меньшинств на мирные собрания несовместимы с основополагающими принципами демократического государства", - подчеркнули в МИД.

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