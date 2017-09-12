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Олег Илларионов назначен главой управы Ново-Переделкино после скандала на выборах

Политика
12 сентября, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Ранее мэр Сергей Собянин уволил главу управы за нарушения в ходе избирательной кампании

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Исполняющим обязанности главы управы московского района Ново-Переделкино назначен Олег Илларионов. Об этом ТАСС сообщил представитель управы района Ново-Переделкино.

"Олег Илларионов назначен исполняющим обязанности главы управы района Ново-Переделкино", - сказал сотрудник управы. Ранее Илларионов занимал должность первого заместителя руководителя управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы Ново-Переделкино и замглавы этой управы "в связи с утратой доверия" "за грубейшие нарушения" в ходе избирательной кампании. На своей странице "ВКонтакте", мэр написал, что все председатели участковых избирательных комиссий (УИК) в районе заменены, а документы о нарушениях в понедельник будут переданы в прокуратуру.

Как пояснила позднее пресс-служба Мосгоризбиркома, "в ночь на 9 сентября в сети Интернет распространена видеозапись, из которой следует, что на встрече с членами участковых избирательных комиссий района Ново-Переделкино заместитель главы управы указанного района в ходе обсуждения предстоящих выборов передал членам комиссий бумажные конверты с неизвестным содержимым".

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