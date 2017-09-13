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Володин надеется, что Путин будет баллотироваться на новый срок

Политика
13 сентября, 16:27 UTC+3

Спикер подчеркнул, что связывает будущее страны только с именем действующего президента

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что Владимир Путин будет вновь баллотироваться на пост президента в 2018 году, поскольку такое решение поддержало бы большинство россиян.

"Я жду, что наш президент даст согласие и будет выдвигаться, и только с его именем я связываю будущее нашей страны", - сказал Володин журналистам. "Это позиция подавляющего большинства граждан нашей страны", - считает он.

Володин при этом категорически отверг, что может сам выставить свою кандидатуру на президентских выборах.

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