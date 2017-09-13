Володин надеется, что Путин будет баллотироваться на новый срок

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что Владимир Путин будет вновь баллотироваться на пост президента в 2018 году, поскольку такое решение поддержало бы большинство россиян.

"Я жду, что наш президент даст согласие и будет выдвигаться, и только с его именем я связываю будущее нашей страны", - сказал Володин журналистам. "Это позиция подавляющего большинства граждан нашей страны", - считает он.

Володин при этом категорически отверг, что может сам выставить свою кандидатуру на президентских выборах.