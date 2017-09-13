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Володин: Госдума может ликвидировать "законодательные завалы" до Нового года

Политика
13 сентября, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Спикер нижней палаты парламента отметил, что изначально это планировалось сделать к марту-апрелю 2018 года

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что у нижней палаты парламента есть возможность ликвидировать так называемые законодательные завалы, скопившиеся из законопроектов прошлых созывов нижней палаты парламента, до конца осенней сессии, которая открылась на текущей неделе.

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"У нас работа ведется достаточно эффективно по расчистке "законодательных завалов". Начиная с 1994 года, у нас в Думе законы находятся, где-то порядка 40% законопроектов осталось рассмотреть. Есть возможность завершить эту работу (совершенно объективно вам говорю, мы эти вопросы обсуждали), до Нового года", - заявил Володин.

Он напомнил, что ранее сроки разбора устаревших законопроектов были установлены на весну следующего года. "Мы для себя ставили планку на март-апрель следующего года, но мы можем завершить до Нового года. У нас время дополнительно высвободится", - отметил он.

"Давайте за осеннюю сессию эти вопросы решим", - призвал глава нижней палаты.

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