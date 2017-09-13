Володин: Госдума может ликвидировать "законодательные завалы" до Нового года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что у нижней палаты парламента есть возможность ликвидировать так называемые законодательные завалы, скопившиеся из законопроектов прошлых созывов нижней палаты парламента, до конца осенней сессии, которая открылась на текущей неделе.

"У нас работа ведется достаточно эффективно по расчистке "законодательных завалов". Начиная с 1994 года, у нас в Думе законы находятся, где-то порядка 40% законопроектов осталось рассмотреть. Есть возможность завершить эту работу (совершенно объективно вам говорю, мы эти вопросы обсуждали), до Нового года", - заявил Володин.

Он напомнил, что ранее сроки разбора устаревших законопроектов были установлены на весну следующего года. "Мы для себя ставили планку на март-апрель следующего года, но мы можем завершить до Нового года. У нас время дополнительно высвободится", - отметил он.

"Давайте за осеннюю сессию эти вопросы решим", - призвал глава нижней палаты.