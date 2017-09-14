Овсянников официально признан избранным губернатором Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников официально назван победителем первых в истории города прямых выборов губернатора, которые состоялись 10 сентября. Результаты голосования в четверг огласил председатель севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов на заседании избиркома.

"Считать избранным губернатором Севастополя Овсянникова Дмитрия Владимировича, набравшего 77406 голосов, что составляет 71,05% голосов избирателей, то есть более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - сказал Петухов после подписания протокола городской избирательной комиссии.

На втором месте кандидат от КПРФ Роман Кияшко (16,42%), на третьем - Илья Журавлев от ЛДПР - 7,61%. Далее следуют Иван Ермаков (2,13%, "Патриоты России") и Николай Кряжев (0,50%, Коммунистическая партия социальной справедливости).

По словам Петухова, в Севастопольский избирком не поступило ни одного обращения, свидетельствующего о нарушениях избирательного процесса. Официальное вступление в должность Овсянникова запланировано на 18 сентября.

Прямые выборы губернатора Севастополя 10 сентября стали первыми выборами севастопольского градоначальника за всю историю города. После воссоединения Севастополя и Крыма с Россией глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ.

В то же время вопрос о прямом порядке избрания градоначальника стоял в повестке дня Севастополя с момента воссоединения с Россией в 2014 году, но из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ, его решение было отложено. Севастопольский парламент 24 ноября прошлого года принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе вводятся прямые выборы губернатора.