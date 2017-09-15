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Депутат Госдумы: главы государств должны разработать меры по ситуации вокруг КНДР

Политика
15 сентября, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

По словам Владимира Шаманова, существующие решения по проблеме КНДР показывают, что они "бессмысленны"

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Главы государств должны разработать конкретные решения, чтобы решить проблему вокруг ракетных испытаний КНДР, считает председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ России Владимир Шаманов.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Как военный человек, я могу сказать, что фактическая дальность сегодняшней ракеты создает беспрецедентные условия для нанесения удара по инфраструктуре, в том числе военных баз Америки, дальность это позволяет. Поэтому надо принимать конкретные меры", - сказал парламентарий журналистам в пятницу. "Вместо того чтобы мировому сообществу выпускать хоть и консолидированные резолюции Совета Безопасности ООН, надо главам государств или делегированным им должностным лицам садиться и вырабатывать решения, потому что те решения, которые реализовывались до этого, показывают, что они бессмысленны", - констатировал он.

"Мы неоднократно говорили, что однополярный мир стал не демократичным, а менее защищенным. И вот реальное проявление - в сегодняшних условиях, когда маленькая, но гордая страна, пытаясь сохранить собственный суверенитет и идентичность, пошла на нарушение всяческих договоренностей, прежде всего, разрабатывая ядерное оружие и его носители", - отметил также Шаманов.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Шаманов, Владимир Анатольевич
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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