Депутат Госдумы: главы государств должны разработать меры по ситуации вокруг КНДР

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Главы государств должны разработать конкретные решения, чтобы решить проблему вокруг ракетных испытаний КНДР, считает председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ России Владимир Шаманов.
"Как военный человек, я могу сказать, что фактическая дальность сегодняшней ракеты создает беспрецедентные условия для нанесения удара по инфраструктуре, в том числе военных баз Америки, дальность это позволяет. Поэтому надо принимать конкретные меры", - сказал парламентарий журналистам в пятницу. "Вместо того чтобы мировому сообществу выпускать хоть и консолидированные резолюции Совета Безопасности ООН, надо главам государств или делегированным им должностным лицам садиться и вырабатывать решения, потому что те решения, которые реализовывались до этого, показывают, что они бессмысленны", - констатировал он.
"Мы неоднократно говорили, что однополярный мир стал не демократичным, а менее защищенным. И вот реальное проявление - в сегодняшних условиях, когда маленькая, но гордая страна, пытаясь сохранить собственный суверенитет и идентичность, пошла на нарушение всяческих договоренностей, прежде всего, разрабатывая ядерное оружие и его носители", - отметил также Шаманов.
КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.