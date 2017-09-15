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Захарова: вмешательство во внутренние дела Мьянмы может обострить ситуацию

Политика
15 сентября, 16:18 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 15, сентября. /ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, Москва поддерживает "усилия по налаживанию в Мьянме межрелигиозного диалога с участием духовных лидеров всех конфессий"

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ЯЛТА, 15 сентября. /ТАСС/. Стремление вмешаться во внутренние дела Мьянмы может привести лишь к дальнейшему усугублению межрелигиозной розни. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Важно понимать, что желание, стремление вмешаться во внутренние дела суверенного государства могут привести лишь к дальнейшему усугублению межрелигиозной розни", - сказала она.

По словам Захаровой, Москва поддерживает "усилия по налаживанию в Мьянме межрелигиозного диалога с участием духовных лидеров всех конфессий". "В этой связи обратили внимание на коллективное заявление ведущих организаций, представляющих многонациональную мусульманскую общину Мьянмы, с осуждением вооруженных акций радикальных элементов данной области (Ракхайн - прим. ТАСС), - отметила дипломат. - Выражаем поддержку в адрес правительства и призывам к единоверцам не поддаваться на провокации со стороны экстремистских сил".

Официальный представитель МИД РФ также указала, что в Москве приветствуют шаги правительства Мьянмы "по выполнению рекомендаций консультативной комиссии во главе с бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном". "В частности, в этих целях создан комитет во главе с министром по вопросам социального обеспечения оказания помощи и переселения Мьянмы, включающий представителей силовых и экономических ведомств", - добавила Захарова.

Она также отметила, что власти Мьянмы "оказывают содействие в возвращении в места постоянного проживания внутренне-перемещенных лиц". "По имеющимся данным, в свои дома уже вернулись около 2 тыс. человек, - уточнила дипломат. - Ожидаем, что будут приняты аналогичные меры и в отношении других категорий лиц, затронутых миграционным кризисом".

О ситуации в стране

Как рассказала Захарова, "в настоящее время военно-транспортная авиация Мьянмы осуществляет доставку в этот район (Ракхайн - прим. ТАСС) продуктов питания, медикаментов и другой гуманитарной помощи". "В области развернуты мобильные врачебные пункты, в которых ведется прием местного населения, восстанавливаются разрушенные объекты инфраструктуры, организована очередная поездка в северную часть области корреспондентов местных и аккредитованных в стране иностранных СМИ", - пояснила официальный представитель МИД РФ. "Рассчитываем, что практика гуманитарного доступа и допуска журналистов в пострадавшие от столкновения регионы будет закреплена", - заключила она.

Ситуация в штате Ракхайн обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв столкновений превысило 400 человек, еще 391 тысяча рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш.

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