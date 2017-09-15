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Слуцкий надеется, что Совбез ООН прислушается к предложениям РФ и Китая по КНДР

Политика
15 сентября, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Депутат Госдумы заявил, что жесткие санкции в отношении КНДР дают противоположный ожидаемому результат и приводят к росту напряженности на Корейском полуострове

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий надеется, что Совет Безопасности ООН при обсуждении северокорейской проблемы учтет предложения России и Китая по урегулированию ситуации вокруг КНДР.

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"Сегодня вечером Совбез ООН вновь экстренно собирается для обсуждения последнего ракетного пуска КНДР. Надеемся, что мировое сообщество с большим вниманием в этот раз отнесется к предложениям России и Китая", - заявил Слуцкий в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что "санкции в отношении КНДР имеют прямо противоположное воздействие и лишь провоцируют руководство Северной Кореи к новым ракетным испытаниям". "Это подтвердил и сегодняшний пуск, который был предпринят спустя лишь три дня после принятия новой резолюции Совбеза ООН", - сказал глава комитета, напомнив, что резолюция вводит самые жесткие за последние 20 лет меры давления на Пхеньян, которые были поддержаны всеми членами СБ ООН, в том числе Россией.

Вместе с тем Слуцкий обратил внимание, что "Совбез при принятии этой резолюции не прислушался к инициативе России и Китая по КНДР, предполагающей "двойное замораживание" - прекращение учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна". "При этом очевидно, что ресурс санкционного давления на КНДР практически исчерпан, а силового решения северокорейской проблемы без создания угрозы общей мировой безопасности не существует. "Дорожная карта РФ и Китая создает реальную политико-дипломатическую альтернативу для поэтапного продвижения к урегулированию и создания условий для возобновления переговорного процесса", - подчеркнул он.

В пятницу утром Слуцкий заявил, что КНДР продолжает опасную "игру на нервах" и бросает вызов всему мировому сообществу, игнорируя выполнение резолюций СБ ООН. По мнению политика, это безусловно нуждается в осуждении. Однако глава комитета убежден, что необходимо продолжать поиски путей дипломатического урегулирования северокорейской проблемы, поскольку ее решение при помощи военного противостояния может привести к мировой катастрофе.

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Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Страны
США КНДР Китай Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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