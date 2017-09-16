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Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН

Политика
16 сентября, 0:20 UTC+3

Постпред РФ считает, что повысить эффективность всемирной организации можно только через межправительственные переговоры

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Материал из 1 страницы
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не уверен, что Россия подпишет предложенную США декларацию о реформе всемирной организации. Об этом он заявил в пятницу журналистам, отвечая на вопрос ТАСС об отношении к документу, поддержка которого является условием для участия в форуме, который пройдет 18 сентября в Нью-Йорке под председательством американского президента Дональда Трампа.

"Не уверен, что мы подпишем эту декларацию. Многие из идей, которые там изложены, они, конечно, важны и идут в русле предложений, который выдвигает генеральный секретарь, но декларацией реформу ООН не проведешь", - сказал дипломат. По его словам, повысить эффективность всемирной организации можно только через межправительственные переговоры.

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич
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Россия
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