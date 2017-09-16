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Небензя: РФ на встрече по Ирану 20 сентября призовет США не выходить из ядерной сделки

Политика
16 сентября, 0:51 UTC+3 ООН ООН 16, сентября. /ТАСС

Постпред России при ООН считает, что США должны остаться участником Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана

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ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Россия на встрече "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) с Ираном, которая пройдет 20 сентября в Нью-Йорке, призовет США не выходить из соглашения по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Отвечая на вопрос о том, какое послание РФ попытается донести до США на предстоящей встрече, дипломат сказал: "Оставайтесь участником Совместного всеобъемлющего плана действий". "Я думаю, это не только наше послание. Остальные участники [соглашения] и другие игроки также пытаются донести это", - подчеркнул Небензя.

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Иран и "шестерка" достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике. 16 августа постпред США при ООН Никки Хейли поставила под сомнение значимость ядерной сделки с Ираном, заявив, что она позволяет Тегерану "держать весь мир в заложниках".

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Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд Небензя, Василий Алексеевич
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