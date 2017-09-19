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Песков: РФ привержена всем международным обязательствам, включая договор о РСМД

Политика
19 сентября, 12:48 UTC+3 МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Представитель Кремля таким образом прокомментировал решение Сената США о возможности отказа от выполнения одной из статей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. РФ сохраняет приверженность всем международным обязательствам, в том числе по договору о РСМД, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать решение Сената США о возможности отказа Вашингтона от выполнения одной из статей российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Нужно еще понять, что это означает, и проанализировать эту информацию. Я пока деталями не владею, пока не стал [бы] ничего говорить. Но Россия сохраняет приверженность всем международным обязательствам", - сказал Песков.

Законопроект Сената

Сенат Конгресса США в понедельник принял законопроект о направлениях деятельности министерства обороны страны, выделив ему на 2018 финансовый год порядка $700 млрд. В этом бюджете, в частности, заложены средства на оружие для Украины и на усиление американской противоракетной обороны.

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В законопроекте также предусмотрена норма о возможности отказа Вашингтона от выполнения одной из статей российско- американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Данное решение поддержали 89 сенаторов, еще восемь проголосовали против.

Согласно тексту, не позже, чем через 15 месяцев после вступления законопроекта в силу, президент США обязан представить профильным комитетам Конгресса доклад. В нем он должен будет сообщить законодателям, испытывает, обладает или производит ли Россия "крылатые ракеты наземного базирования или баллистические ракеты наземного базирования с дальностью действия от 500 км до 5,5 тыс. км".

Если глава государства укажет в данном докладе, что РФ действительно располагает такими вооружениями, то в таком случае "ограничения, изложенные в Cтатье VI Договора о РСМД, более не должны быть обязательными для Соединенных Штатов". Данная статья запрещает участникам договора заниматься производством ступеней ракет средней и меньшей дальности, проводить их испытания или создавать для этого пусковые установки.

Более того, согласно положениям законопроекта, министерству обороны США будет запрещено расходовать средства на выполнение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (нового ДСНВ) пока Белый дом не заверит Конгресс в том, что Россия утилизировала все ракеты, нарушающие Договор о РСМД.

В то же время, Пентагону отпущено $50 млн на разработку систем по защите от ракет дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км, а также средств по предотвращению таких атак. Помимо этого, законодатели хотят потребовать от президента определить, соответствует ли новому ДСНВ и ДРСМД новейшая межконтинентальная баллистическая ракета РС-26.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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