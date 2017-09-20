МИД заявил о готовности Москвы к встречным шагам, если Лондон скорректирует политику по РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой британского МИД Борисом Джонсоном подчеркнул, что Москва готова к встречным шагам, если Лондон скорректирует политику на российском направлении.

Об этом сообщили в среду в МИД РФ по итогам беседы министров, состоявшейся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны "обсудили перспективы налаживания политдиалога и активизации российско-британских контактов в различных областях". "С российской стороны была подчеркнута важность нормализации отношений через взаимоуважительный и равноправный диалог на основе обоюдного учета интересов, - обратили внимание в МИД РФ. - Выражена готовность к встречным шагам в случае корректировки руководством Великобритании политики на российском направлении".

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по некоторым актуальным международным и региональным проблемам.