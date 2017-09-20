Лавров: встреча лидеров РФ и США на саммите АТЭС была бы полезной для оценки диалога

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС, который пройдет в ноябре во Вьетнаме, была бы полезной для оценки состояния диалога двух стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману и вице-президенту AP Джону Данишевски. Беседа министра с руководством информационных агентств состоялась после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
"У них будет дополнительная возможность, если оба президента будут участвовать в саммите АТЭС в начале ноября в Дананге во Вьетнаме, - отметил министр. - Уверен, что если оба лидера окажутся в одно время в одном месте, будет весьма и весьма полезно такую беседу провести и посмотреть, куда мы смогли продвинуться на уровне глав внешнеполитических ведомств, куда мы смогли продвинуться по линии механизмов, которые были установлены на уровне наших заместителей".
"Диалог идет, он непростой, касается и двусторонних проблем, которые были проинвентаризированы нашими заместителями, - продолжил глава российского дипведомства. - Диалог касается и вопросов стратегической стабильности. Была встреча в Хельсинки, с обеих сторон были межведомственные делегации с участием военных, с участием представителей специальных служб. В этой области тоже есть проблемы, которые нужно решать".