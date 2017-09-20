Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: встреча лидеров РФ и США на саммите АТЭС была бы полезной для оценки диалога

Политика
20 сентября, 4:08 дата обновления: 20 сентября, 4:09 UTC+3

Глава российского дипведомства отметил, что диалог касается и двусторонних проблем, и вопросов стратегической стабильности

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС, который пройдет в ноябре во Вьетнаме, была бы полезной для оценки состояния диалога двух стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману и вице-президенту AP Джону Данишевски. Беседа министра с руководством информационных агентств состоялась после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Смотрите также

Россия и США договорились сохранить диалог в формате Рябков - Шэннон

Лавров: Россия заинтересована в возвращении к нормальным отношениям с США

Лавров: РФ призывает США не осуждать и угрожать КНДР, а вести диалог

"У них будет дополнительная возможность, если оба президента будут участвовать в саммите АТЭС в начале ноября в Дананге во Вьетнаме, - отметил министр. - Уверен, что если оба лидера окажутся в одно время в одном месте, будет весьма и весьма полезно такую беседу провести и посмотреть, куда мы смогли продвинуться на уровне глав внешнеполитических ведомств, куда мы смогли продвинуться по линии механизмов, которые были установлены на уровне наших заместителей".

"Диалог идет, он непростой, касается и двусторонних проблем, которые были проинвентаризированы нашими заместителями, - продолжил глава российского дипведомства. - Диалог касается и вопросов стратегической стабильности. Была встреча в Хельсинки, с обеих сторон были межведомственные делегации с участием военных, с участием представителей специальных служб. В этой области тоже есть проблемы, которые нужно решать".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
3
Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООН
4
Лавров: военные РФ и США согласовывают реализацию планов по взятию Ракки и Дейр эз-Зора
5
Тиллерсон: Трамп в ГА ООН посвятит выступление КНДР, Ирану, терроризму и демократии
6
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
7
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
Темы дня
Новости партнеров
Реклама