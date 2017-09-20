Лавров: РФ не сомневается, что США могут предпринять что-либо деструктивное по КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Москва не сомневается, что США имеют возможность сделать что-либо очень деструктивное в отношение КНДР.

Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману и вице-президенту AP Джону Данишевски. Беседа министра с руководством информационных агентств состоялась после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Мы слышали подобные заявления президента США Дональда Трампа по КНДР уже много раз, - отметил Лавров. - У нас нет сомнений, что США имеют возможность сделать что-либо очень деструктивное".

"Но я хотел бы обратить внимание на другой момент в речи президента США. Он заявил, что уважает суверенитет в международных делах, что США признают многообразие народов, культур, цивилизаций. Считаю, что это очень хорошее заявление, чего мы не слышали от американских лидеров очень долгое время".