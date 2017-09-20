Зюганов: заявления Трампа об уничтожении КНДР недопустимы и являются провокацией

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа, прозвучавшие на площадке Генассамблеи ООН, о "полном уничтожении" КНДР в случае угрозы для его страны и их союзников недопустимы и, с военной точки зрения, являются провокацией. Об этом заявил в среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с делегацией из Китая.

"Во-первых, это [подобное заявление] недопустимо для руководителя такой страны как США, во-вторых, это вызов всему миру, потому что любой конфликт на Корейском полуострове неизбежно втянет всех соседей - и Россию, и Китай, и Японию, и Америку", - пояснил политик.

"И когда он [Трамп] говорит, что он сравняет (КНДР - прим. ТАСС) с землей, решит все одним ударом, я уверен, ... никто там ничего не решит. Это полная чепуха. С военной точки зрения, заявления американцев - это откровенная провокация", - считает коммунист.

По его мнению, "надо все сделать, чтобы активно проводить дипломатическую политику в решении этой проблемы". "Военного решения ее [проблемы] нет", - подчеркнул он.

"Полностью поддерживаю усилия и [президента РФ Владимира] Путина, и [председателя КНР] Си Цзиньпина, и многих ответственных политиков по поиску мирного решения", - добавил лидер КПРФ.

Он полагает, что Россия и Китай могут стать посредниками в решении сложившейся вокруг КНДР ситуации. "Нам доверяют и в Китае, и в Корее. Нам важно соединится с Китаем, сесть за стол переговоров, быть посредниками в решении этого очень сложного и ответственного вопроса. Надо все сделать, чтобы там этот пожар не загорелся; наша задача - уберечь весь огромный Азиатско-Тихоокеанский регион", - подчеркнул Зюганов.

При этом политик добавил, что лично он "бы голосовал в Совбезе ООН против санкций по Северной Корее". "Санкции ничего не решают", - указал лидер КПРФ.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.