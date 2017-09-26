Песков: ФРГ остается для РФ одним из основных партнеров в Европе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия считает Германию ключевым партнером в Европе, развитие отношений с которым входит в число приоритетов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Германия - это наш ведущий торгово-экономический партнер в Европе и, конечно, развитие, продолжение взаимовыгодного сотрудничества с ФРГ остается одним из важных приоритетов для Москвы", - сказал представитель Кремля, комментируя телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Президент поздравил Ангелу Меркель с победой ее блока на выборах, обсудили вопросы двустороннего сотрудничества", - отметил он.

Согласно официальным предварительным результатам, консервативный блок Меркель ХДС/ХСС победил на выборах в Бундестаг, набрав 33% голосов избирателей.

На втором месте оказалась Социал-демократическая партия Германии (20,5% голосов). Правую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию Германии - 10,7%, Левую партию - 9,2%, "зеленых" - 8,9%.

Таким образом, Меркель осталась на четвертый срок во главе правительства, но у нее нет большинства в парламенте, что требует создания коалиционного кабинета.