Врио главы Нижегородской области Никитин намерен опираться на действующую команду

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Назначенный во вторник временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в своей работе планирует опираться на ту команду, которая сейчас работает в администрации региона.

"Безусловно, у каждого руководителя свое видение структуры органов управления... Конечно, какие-то изменения однозначно будут - я говорю сейчас про структуру. Про людей - точно рано говорить - надо познакомиться, пообщаться. В любом случае буду опираться на действующую команду, ориентироваться на новые свежие кадры из Нижнего Новгорода", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия 24".

Врио главы региона добавил, что планирует приступить к работе 27 сентября.

Никитин также сообщил, что в Нижегородской области необходимо развивать высокотехнологичный сектор региона "с учетом того потенциала кадров, который есть в области", а также туристическую сферу.

Ранее во вторник, 26 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области заместителя министра промышленности и торговли РФ Никитина. Одновременно глава государства принял отставку глав региона Валерия Шанцева по собственному желанию.