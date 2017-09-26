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Врио главы Нижегородской области Никитин намерен опираться на действующую команду

Политика
26 сентября, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Глеб Никитин сообщил, что планирует приступить к работе 27 сентября

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Назначенный во вторник временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в своей работе планирует опираться на ту команду, которая сейчас работает в администрации региона.

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Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин

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"Безусловно, у каждого руководителя свое видение структуры органов управления... Конечно, какие-то изменения однозначно будут - я говорю сейчас про структуру. Про людей - точно рано говорить - надо познакомиться, пообщаться. В любом случае буду опираться на действующую команду, ориентироваться на новые свежие кадры из Нижнего Новгорода", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия 24".

Врио главы региона добавил, что планирует приступить к работе 27 сентября.

Никитин также сообщил, что в Нижегородской области необходимо развивать высокотехнологичный сектор региона "с учетом того потенциала кадров, который есть в области", а также туристическую сферу.

Ранее во вторник, 26 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области заместителя министра промышленности и торговли РФ Никитина. Одновременно глава государства принял отставку глав региона Валерия Шанцева по собственному желанию.

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Темы
Нижегородская область
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Никитин, Глеб Сергеевич Шанцев, Валерий Павлинович
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