Депутаты: заграждение на границе с Украиной обезопасит жителей полуострова и его гостей

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Заграждение на границе Украины и Крыма обезопасит крымчан и гостей полуострова, в частности, от проникновения диверсантов, считают опрошенные ТАСС депутаты Госсовета Крыма.

Ранее сообщалось, что пограничное управление ФСБ России по Республике Крым построит 50-километровое заграждение на границе с Украиной для обеспечения безопасности республики. Обустройство заграждения обойдется более чем в 200 млн рублей, работы планируется завершить уже в этом году.

"Забор на границе с Украиной ни в коем случае не будет против жителей Украины и Крыма. Он необходим, по моему мнению, для того, чтобы ограничить незаконное проникновение на территорию полуострова боевиков", - сказал ТАСС председатель комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Госсовета Крыма Ефим Фикс.

Председатель комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Госсовета Крыма Александр Шувалов, ветеран афганской войны, отметил, что Крым должен себя обезопасить от возможных нападений со стороны сопредельного государства.

"Посмотрите, о чем говорят руководители Украины? О том, что необходимо вернуть Крым. Но крымчане не хотят больше быть в составе Украины, и мы знаем, что Россия нас защитит, поэтому решение погранслужбы о возведении забора или иных препятствий мы приветствуем. Мы не говорим о том, что эти препятствия будут против крымчан или украинцев - это нонсенс. Необходимо обеспечить безопасность всех людей, которые находятся в Крыму. Я уверен, что эта безопасность будет обеспечена", - заявил он.

Диверсанты в Крыму

В Крыму неоднократно задерживали диверсантов. В частности, в середине августа за подготовку серии диверсий в Крыму задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) Геннадия Лимешко. Он является уроженцем Харьковской области, ранее проходил службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины. У диверсанта обнаружены и изъяты две тротиловые шашки, граната с запалом, емкости с горючей смесью.

По версии следствия, Лимешко в соответствии с заданием СБУ должен был нарушить работу линии электропередачи Судак - Новый Свет, из-за чего без света могли остаться Судак и близлежащие населенные пункты, в которых проживают более 50 тыс. человек. Он должен был также поджечь лес, расположенный между Судаком, поселком Рыбачьим и Алуштой, спровоцировать обвал горных пород, чтобы перекрыть трассу Судак - Новый Свет и поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе Рыбачьего. Возбуждено дело.

В конце августа глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что объекты транспортной и топливо-энергетической инфраструктуры на Крымском полуострове нужно обезопасить на фоне активности украинских спецслужб и радикально настроенных элементов.